Echipa feminină de baschet Athletic Constanţa va participa, la Târgovişte, la turneul final de promovare din Liga 1 în primul eşalon valoric. Turneul este programat între 25 şi 27 mai, iar alături de formaşia de pe litoral vor mai evolua Universitatea CSM Oradea, Rapid Bucureşti şi CSM Târgovişte.

Phoenix Constanţa va juca astfel: vineri, 25 mai - cu U CSM Oradea (de la ora 17.00); sâmbătă, 26 mai - cu Rapid (de la ora 17.00); duminică, 27 mai - cu CSM Târgovişte (de la ora 13.00). „Suntem bucuroşi şi entuziaşti că vom participa şi că vom reprezenta Constanţa, în chiar primul an în care am evoluat în Liga 1. De la începutul sezonului, am avut multe ghinioane din punct de vedere medical,...