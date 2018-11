BASCHET LIVE | Sepsi Sf.Gheorghe - CSM Satu Mare, blockbusterul etapei a 5-a din Grupa A a LNBF, azi, de la 19:00

Noua si moderna sala “ARENA SEPSI” din Sf. Gheorghe va gazdui, duminica, 4.11.2018, cu incepere de la ora 19:00, derby-ul Ligii Nationale de Baschet Feminin, campioana en-titre ACS Sepsi Sic Sf. Gheorghe primind replica rivalei CS Municipal Satu Mare in cadrul etapei a V-a din Grupa A. Jocul va fi transmis in direct de FRB TV si preluat in exclusivitate de prosport.ro si sport.ro.

Partida este o reeditare a finalei LNBF din sezonul trecut, ACS Sepsi Sic Sf. Gheorghe impunandu-se in batalia pentru trofeul national cu scorul general de...