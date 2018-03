Un index bazat pe raportul net dintre răspunsuri semnalează expansiune dacă trece de 50 de puncte şi contracţie dacă scade sub 50.

Volumul producţiei a urcat la 55 de puncte, faţă de 44 în decembrie şi 46 în ianuarie când industria s-a aflat în contracţie.

”Dacă atenuăm volatilitatea calculând o medie între ianuarie şi februarie observăm că activitatea nu depăşeşte 50,5 puncte, ceea ce înseamnă că în primele două luni din 2018 industria s-a aflat sub zona de creştere. Stocurile au crescut de la 43 la 47 şi se află tot în fază de contracţie, sub 50 de... citeste mai mult