Barna: Sunt optimist ca peste un milion de romani vor sustine initiativa ''Fara penali in functii publice'' Presedintele Uniunii Salvati Romania (USR), deputatul Dan Barna, crede ca peste un milion de romani vor sustine initiativa partidului "Fara penali in functii publice", care urmareste modificarea articolului 37 din Constitutie, care reglementeaza dreptul de a fi ales.

azi, 00:28