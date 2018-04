Barna: Solidaritatea in fata atacului PSD-ALDE-UDMR de destructurare a justitiei este singura sansa de aparare a societatii Presedintele USR, Dan Barna, felicita liberalii pentru sesizarea Comisiei de la Venetia, sustinand ca solidaritatea in fata atacului PSD-ALDE-UDMR de transformare a tarii in rai infractional constituie unica sansa de aparare a societatii.

Mai multe despre atac, societate, aparare, comisia de la venetia, dan barna Politica citeste mai mult

acum 48 min. in Politica, Vizualizari: 27 , Sursa: 9am in