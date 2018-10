Preşedintele USR, Dan Barna, a declarat, luni, că peste 70% din electoratul partidului aşteaptă alcătuirea de liste comune la alegerile europarlamentare cu formaţiunea România Împreună, condusă de Dacian Cioloş.

"Este (alcătuirea de liste comune cu formaţiunea lui Dacian Cioloş - n.r.) una dintre variantele pe care le avem în discuţie, pe care le analizăm. USR va fi, cu siguranţă, în situaţia să propună o alternativă credibilă şi consistentă pentru următoarele alegeri, cele europarlamentare sunt primul pas. Am discutat cu Dacian Cioloş ieri şi despre acest aspect, am discutat despre agenda zilei, dar am... citeste mai mult

acum 43 min. in Politica, Vizualizari: 23 , Sursa: Jurnalul National in