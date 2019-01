Preşedintele USR, deputatul Dan Barna, susţine că în situaţia în care partidul său se va alia cu PLUS, va câştiga alegerile europarlamentare, în caz contrar, consideră că USR se va clasa pe locul doi la acest scrutin, după PSD.

USR şi PLUS vor anunţa în 2 februarie dacă vor candida pe o listă comună la europarlamentare, a declarat Dan Barna duminică.

"USR este într-un proces de negociere cu partidul PLUS şi probabil până la finalul săptămânii viitoare, în următoarele zile, vom avea o decizie dacă vom merge pe listă comună la europarlamentare sau vom merge separat. Pot să vă asigur că în situaţia în care această negociere va avea un rezultat...