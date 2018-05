Barna: Am ajuns intr-un moment de o gravitate absoluta in care PSD si ALDE sacrifica total Romania si viitorul romanilor "Semnalul transmis de PSD-ALDE este ca Romania nu mai are credibilitate si predictibilitate pe plan extern si ca o grupare care ia deciziile exclusiv in beneficiul lor abandoneaza UE", arata Dan Barna intr-o postare pe Facebook.

Mai multe despre PSD, romania, romani, gravitate, ALDE, dan barna Politica citeste mai mult

acum 42 min. in Politica, Vizualizari: 17 , Sursa: 9am in