Preşedintele USR Dan Barna a vorbit marţi, la Palatul Parlamentului, despre mutările recente realizate între grupurile parlamentare, cele mai noi trasferuri fiind cei doi parlamentari PMP trecuţi marţi la PSD. Acesta a declarat că „trasisemul politic” nu face decât „să confirme o dată în plus că actuala clasă politică” nu reprezintă o şansă pentru România.

„A început sezonul 2018 la traseism politic, vedem că echipa care retrogradează este echipa PMP şi, din păcate, ceea ce se întâmplă nu face decât să confirme o dată în plus că România nu are nicio şansă cu cea mai mare parte din actuala clasă politică, cu vechea clasă politică, care nu face decât să mute jucătorii dintr-o tabără în

