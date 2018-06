La sfarsitul lunii aprilie, un numãr de 11.894 familii din judetul Vaslui incasau alocatie de sustinere, in total 1.960.517 lei, suma medie plãtitã fiecãrei familii fiind de 166 lei. Municipiul Barlad are cei mai multi beneficiari de alocatie de sustinere, in aprilie, cele 564 familii incasand 91.174 lei. Municipiul Vaslui are 291 beneficiari, orasul Negresti, 229 alocatii, iar comunele cu cele mai multe familii sprijinite de stat sunt Banca – 319 beneficiari, Voinesti – 307 beneficiari, si Puiesti, cu 305 beneficiari. Din cauza absentelor nemotivate la scoalã, mai multe familii din judet si-au pierdut sprijinul financiar de la stat. Potrivit datelor Inspectoratului Scolar Judetean... citeste mai mult