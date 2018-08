BARLAD: Incendiu de la un scurt circuit la ventilator! (FOTO, VIDEO)

ULTIMA ORA: Pompierii bârlădeni au fost anunțați aseară, la 112, în jurul orelor 21.45, că la Gura Leului, zona Gării din Bârlad, la blocul G8, etajul 3, scara A, a izbucnit un incendiu. La fața locului s-a intervenit cu o Autospecială de Stingere cu Apă și Spumă (ASAS) și cu Autoscara, plus 11 subofițeri, care au reușit să limiteze proporțiile dezastrului, stingând incendiul în scurt timp. In locuință nu se afla nicio persoană, proprietara apartamentului fiind plecată la serviciu. „Cauza incendiului a fost un scurtcircuit electric la un ventilator. Au ars: ventilatorul, un dulap, fațada balconului, a fost degradată zugrăveala. Nu au fost victime. In momentul producerii... citeste mai mult