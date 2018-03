Ileana Ploscaru s-a angajat prin concurs la Constanta in anul 1961, zece ani dupa debutul la Nationalul din Cluj, oras in care si-a facut si studiile. Avea "in spate" cateva succese rasunatoare: Hangita lui Goldoni, Ofelia lui Shakespeare,...

Ziua de Constanta, 28 Ianuarie 2011