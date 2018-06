Pe 15 iunie, politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitãtii Economice Vaslui si Serviciului pentru Actiuni Speciale au efectuat o perchezitie domiciliarã la locuinta unui bãrbat in varstã de 60 de ani, din municipiul Barlad. În imobil, politistii au gãsit 6.480 de tigarete fãrã timbru de accizã, pe care bãrbatul le detinea fãrã drept, in vederea comercializãrii. Tigãrile si suma de 205 lei, provenitã din vanzarea acestora, au fost ridicate in vederea confiscãrii de cãtre politisti. Pe numele... citeste mai mult