Chiar dacă a contribuit cu o ”triplă” în victoria Barcelonei, scor 5-1 împotriva rivalei Real Madrid, uruguayanul Luis Suarez nu exclude varianta de a părăsi Camp Nou după patru sezoane şi jumătate.

Atacantul de 31 de ani este realist şi spune că, la un club ca FC Barcelona se pot vehicula mereu nume ”grele” din fotbalul mondial:

”Am vârsta pe care o am, traiectoria pe care o am. Dacă Barcelona are nevoie de un nou număr 9? Probabil, pentru că eu o să împlinesc 32 de ani. Vorbim despre un club ca FC Barcelona, aici mereu se vehiculeaza nume importante de fotbalişti, zi de zi. Suport criticile bine,... citeste mai mult