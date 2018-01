Barcelona a ajuns la un acord cu Internazionale Milano pentru împrumutul lui Rafinha Alcantara (24 de ani) până la finalul acestui sezon, cu opţiune de cumpărare în vara acestui an. În cazul în care va confirma sub comanda lui Luciano Spalletti, fratele lui Thiago Alcantara va deveni cel mai scump produs La Masia vândut vreodată de catalani.

Mijlocaşul ofensiv e aşteptat la Milano, unde va asista în weekend la meciul dintre Inter şi AS Roma, iar presa italiană anunţă că Barcelona va încasa 35 de milioane de euro la finalul acestui sezon, cărora... citeste mai mult

