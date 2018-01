Barcelona - Real Sociedad 4-2. Catalanii, fara infrangere in LaLiga dupa ce au revenit de la 0-2

FC Barcelona a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 4-2, echipa Real Sociedad, in etapa a XIX-a a campionatului Spaniei, in care a revenit de la 0-2, anunta News.ro. Gazdele au deschis scorul prin Willian Jose, in minutul 11, si in minutul 34 au mai inscris un gol, prin Juanmi.

FC Barcelona a revenit insa si s-a impus datorita golurilor marcate de Paulinho '39, Luis Suarez '51, '71 si Messi '85.

Ultima partida a etapei, Betis Sevilla - Leganes, este programata luni.

FC Barcelona este lider in clasament, cu 51 de puncte - 16 victorii, trei remize.Pe locul doi se afla Atletico Madrid, cu 42 de puncte.

