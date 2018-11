FC Barcelona este matematic calificata in optimile de finala in Liga Campionilor dupa 1-1 in deplasare cu Internazionale Milano.

Un rezultat in urma caruia campioana Spaniei a acumulat 10 puncte si nu mai poate rata prezenta intre cele mai bune 16 echipe ale competitiei.

Internazionale o urmeaza in clasament, cu 7 puncte, in tmp ce Tottenham, echipa de pe locul trei, are 4 puncte, iar etapa urmatoare primeste chiar vizita Interului.

Barcelona ajunge astfel pentru al 15-lea sezon consecutiv in... citeste mai mult