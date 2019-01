FC Barcelona a renunţat definitiv la serviciile lui Munir El Haddadi (23 de ani), astfel că acesta a fost anunţat oficial ca noul jucător al celor de la Sevilla, club ce va juca împotriva lui Lazio în şaisprezecimile Europa League.

Spaniolul cu cetăţenie marocană i-a costat pe cei de la Sevilla nu mai puţin de un milion de euro şi va concura pe postul de atacant cu francezul Wissam Ben Yedder, dar şi cu portughezul Andre Silva, amândoi cu câte nouă, respectiv opt reuşite în acest sezon.



