Andoni Zubizarreta, directorul sportiv al celor de la FC Barcelona, a anuţat marţi că brazilianul Dani Alves va fi lăsat să plece de la gruparea catalană liber de contract la finalul sezonului 2014-2015. Zubizarreta: "We are very happy that Dani...

Pro Sport, 2 Septembrie 2014