Liderul Barcelona încheie anul cu meciul împotriva Celtei Vigo, din etapa a 17-a. În acest an, cele două echipe s-au mai întâlnit de trei ori: o dată în campionat (2-2) și de două ori în optimile de finală ale Cupei Spaniei (1-1 și 5-0), Celta nereușind nicio victorie.

În plus, trupa antrenată de Miguel Cadoso nu mai învins Barcelona din octombrie 2016, de la acel spectaculos 4-3. Cu toate acestea, Celta are al treilea atac din campionat, cu 28 de goluri marcate, în timp ce Barcelona e lider detașat, cu 46 de reușite, iar Sevilla e a doua la acest capitol, cu 29.

Celta se află la jumătatea clasamentului, pe locul 10, în timp ce catalanii sunt lideri,... citeste mai mult

acum 59 min. in Sport, Vizualizari: 26 , Sursa: Replica in