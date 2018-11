Barcelona este în căutarea numărului 9 perfect, care să poată transforma în goluri pasele date de Luis Suarez. După ce i-a urmărit pe golgheterii Harry Kane (Tottenham), Mauro Icardi (Inter), Timo Werner (Red Bull), Krzysstof Piatek (Genova), Kasper Dolberg (Ajax) şi Nicolás Pépé (Lille), gruparea catalană a pus ochii şi pe atacantul turc, Cengiz Under al formaţiei AS Roma.

Potrivit publicaţiilor Daily Mirror şi Sky Sports, Barcelona l-a trimis pe responsabilul pe fotbal internaţional al clubului, Ariedo Braida, la meciul din Serie A, Fiorentina - AS Roma, încheiat 1-1, pentru a-l urmări pe jucătorul de 21 de ani. Under a evoluat timp de 74 de... citeste mai mult