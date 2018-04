Un bărbat a fost strivit de tractor la Șintereag Un bărbat din Șintereag a ajuns în stop cardio-respirator după ce tractorul pe care lucra în pădure s-a prăbușit peste el. La ora actuală, echipajele ajunse la faţa locului lucrează pentru extragerea victimei de sub tractor. UP DATE: E vorba de un bărbat de 45 de ani, acesta fiind extras de sub tractorul răsturnat și încredințat echipajului de salvatori sosiți la fața locului. În ciuda eforturilor depuse de echipajele medicale, organismul bărbatului strivit de tractor nu a răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarat decesul.

