Barbatul prins masturbandu-se intr-un coafor isi poate continua linistit “treaba”… in inchisoare timp de doi ani

Cand ti-o faci cu mana ta in public… primesti doi ani si doua luni de inchisoare. Mintile bolnave sunt in libertate. Scene incredibile, desprinse parca din filmele pentru adulti, s-au petrecut intr-un coafor din Constanta, iar intreaga actiune a ajuns in fata magistratilor. Un barbat dornic de fantezii bolnave si senzatii ”extreme” a recurs la un gest odios in public. Manat de o dorinta arzatoare de a se face remarcat in randul sexului frumos, onorabilul in varsta de 50 ani a decis ca un salon de infrumusetare este locul ideal de actiune. El s-a gandit ca acolo va avea multe ”surse de inspiratie”. Nefiind... citeste mai mult