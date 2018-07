Barbatul de 65 de ani din Braila a omis sa depuna arma inscrisa in permis si munitia aferenta

Politistii din cadrul Biroului Arme, Explozivi si Substante Periculoase s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca unui brailean, in varsta de 65 de ani, desi ii expirase perioada de valabilitate a permisului de arma, la data de 05.02.2018, nu a depus arma inscrisa in permis si munitia aferenta, in termen de 10 zile de la expirare, la un armurier autorizat.

Arma si 2 cartuse neletale au fost ridicate in vederea continuarii cercetarilor, iar in cauza a fost intocmit dosar penal pentru nedepunerea armei si a munitiei la un armurier autorizat in termen... citeste mai mult