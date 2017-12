Barbatul care a intrat cu masina intr-un grup de oameni in Melbourne este un fost refugiat afgan de 32 de ani Barbatul care a intrat cu masina, joi, intr-un grup de oameni in orasul australian Melbourne, un fost refugiat afgan de 32 de ani, este acuzat pentru 18 tentative de crima.

Foto: theage.com.au Social Saeed Noori, 32 de ani, un afgan sosit in Australia ca refugiat, are antecedente de consum de droguri si tulburari mintale, scrie Agerpres.

Impotriva lui au fost formulate "18 capete de acuzare pentru tentativa de omor si un cap de acuzare pentru conducere a autovehiculului punand in... citeste mai mult

acum 14 min. in Social, Vizualizari: 13 , Sursa: 9am in