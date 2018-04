Barbatul care a incercat sa agreseze sexual doua fetite a fost prins Politistii l-au prins pe barbatul care a incercat sa agreseze sexual doua fetite, in varsta de 8, respectiv 5 ani, in scara unui bloc din judetul Vaslui. Individul in varsta de 33 de ani iesise recent din inchisoare, unde a stat 8 ani pentru viol. Mai multe despre fetite, minore, barbat, agresare sexuala Captura foto: Digi24 Social citeste mai mult

