James Harrison, cunoscut sub numele de "Omul cu brațul de aur" în Australia, a donat sânge aproape în fiecare săptămână timp de 60 de ani. După toate aceste donații, bărbatul australian de 81 de ani "s-a pensionat" vineri. Această ocazie a marcat sfârșitul unui capitol monumental în domeniul sănătății din Australia.

Potrivit serviciului de sânge al Crucii Roșii australiene, el a ajutat la salvarea a mai mult de 2,4 milioane de copii australieni, datorită sângelui unic pe care îl are. Sângele lui Harrison are niște... citeste mai mult