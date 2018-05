© TION: Primul om care a strigat Jos Ceausescu, in 16 decembrie, are bust in Timisoara Scris de Valentin Rusu - Astăzi a avut loc la Timişoara dezvelirea bustului lui Ion Monoran (1953 -1993), poet, unul dintre revoluţionarii de frunte din decembrie...

Timis Online, 16 Decembrie 2014