„Sunt o femeie singură de 49 de ani și în ultimii 2 ani am avut parte de o viață sexuală minunată. Întodeauna am fost o fire foarte sexuală, dar am fost și extrem de fidelă într-o relație. Ultima mea relație a durat 15 ani și a fost în mare parte fericită, până când fostul meu iubit a devenit alcoolic. Am încercat să lupt pentru relația cu e,l dar când mi-am dat seama că nu mai am ce să salvez, m-am resemnat chiar dacă nu știam dacă voi mai avea vreodată încredere în cineva.

După un an de suferință, mi-am dat seama că nu mai vreau nimic serios și vreau să mă distrez. Odată ce am ajuns la această concluzie, totul s-a schimbat. Am început să ies la întâlniri cu diverși bărbați,... citeste mai mult

