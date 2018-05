Teatrul „Maria Filotti’’ participa marti, 22 mai , ora 19.00 , cu spectacolul BARBATI , FEMEI SI VIATA DINTRE EI –patru piese scurte de Anton Pavlovici Cehov , directia de scena Victor Ioan Frunza, dramaturgia Adrian Nicolae, la cea de-a XV-a editie a Festivalului de Teatru de la Buzau- sectiunea oficiala , desfasurata sub genericul BUZAU IUBESTE TEATRUL!.

Un spectacol coupe ce contine patru dintre cele mai importante si celebre piese scurte ale lui Cehov in ordinea: „Calhas” ("Cântecul lebedei"), ”Ursul” , „Jubileul’’ si „Cerere in casatorie” .Redutabilul regizor, Victor Ioan Frunza abordeaza aceste pagini celebre din creatia dramaturgului rus din punctul... citeste mai mult

