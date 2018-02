Barbat urmarit international de autoritatile romane, adus in tara din Danemarca Un barbat cautat la nivel international de autoritatile romane, condamnat pentru furt calificat, a fost depistat, in urma colaborarii dintre Politia Romana si autoritatile daneze. Acesta a fost adus in tara, pentru executarea pedepsei, informeaza IGPR prin intermediul unui comunicat.

azi, 00:46 in Social, Vizualizari: 69 , Sursa: 9am in