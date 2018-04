In urma cu putin timp, un apel la numarul unic de urgente, 112, a anuntat faptul ca, un incendiu are loc intr-un apartament de pe strada Vasile Lupu din zona Metalurgie. Din primele informatii, in apartament se afla un barbat in varsta de 90 de ani,...

Buna ziua Iasi, 22 Ianuarie 2017