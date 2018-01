Barbat surprins de avalansa in Masivul Bucegi. Cautarile au fost sistate si vor fi reluate duminica dimineata Un barbat a fost surprins, sambata dupa-amiaza, de o avalansa in Masivul Bucegi, salvatorii montani spunand ca nu se stie daca acesta este in viata pentru ca nu se poate lua legatura cu el.

Sursa foto: pixabay.com Social Potrivit sefului Serviciului Salvamont Busteni, Gheorghe Haiduc, incidentul s-a petrecut in Valea Costilei, iar barbatul facea parte dintr-un grup format din trei sau patru persoane.

Nu se stie daca barbatul este in viata, pentru ca nu se poate lua legatura cu el, a precizat sursa citata.

Cautarile au... citeste mai mult

