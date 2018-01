Barbat retinut dupa ce si-ar fi ucis fostul socru, care era imobilizat la pat Un barbat in varsta de 41 de ani a fost retinut dupa ce si-ar fi ucis fostul socru, de care ar fi trebuit sa aiba grija la rugamintea familiei.

Social Suspectul le-ar fi povestit rudelor ca victima a cazut din pat, insa la fata locului, atat familia, cat si autoritatile au constat ca fostul socru in varsta de 62 de ani prezenta urme de violenta pe corp.

"Ajunsi in locuinta am constatat ca victima prezenta multiple leziuni pe tot corpul, iar in zona capului avea un traumatism...

