In aceasta dimineata, in jurul orei 07:30, un muncitor de la uzina particulara BMT, aflata pe Splai Bahlui, vizavi de campusul Tudor Vladimirescu, a decedat in conditii suspecte. Barbatul lucrase in schimbul III si se pregatea sa schimbe tura, cand...

