Barbat mort in accident rutier la Crasna

Un barbat de 71 de ani a murit in aceasta dupa amiaza, in urma unui accident rutier peterecut in apropierea localitatii Crasna. Barbatul a facut o manevra gresita, care i-a fost fatala. Acesta a virat la stanga, fara sa se asigure corespunzator, si a fost lovit de masina din spate, angajata in depasire.

Potrivit informatiilor primite de la purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Salaj, Maria Cristea, "sambata, 30 iunie a.c., in jurul orei 15, pe Drumul Judetean 108 G, s.a produs un accident de circulatie. Din primele... citeste mai mult

