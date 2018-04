Barbat gasit spanzurat pe podul de la Arcadia 1 Un barbat in varsta de aproximativ 30 ani a fost gasit in aceasta noapte spanzurat chiar pe podul din fata spitalului Arcadia. Tanarul a fost zarit un de un barbat care se afla in zona, si care, de...

