Un bărbat de 36 de ani a fost găsit mort, duminică dimineaţa, in jurul orei 8,00, sub un balcon aflat la parterul blocului P36 din cartierul Dumbrava II. Descoperirea a fost făcută de către agenţii comunitari, in timp ce se aflau in patrulare in zona...

Salajeanul, 5 Aprilie 2011