Potrivit IPJ Constanţa, aseara, in jurul orei 19.30, bărbatul, în vârstă de 62 de ani, din localitatea Istria, judetul Constanta, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor, a fost reținut pe bază de ordonanță și a fost introdus în CRAP al IPJ Constanța.

La data de 12 decembrie a.c. va fi prezentat Tribunalului Constanța cu propunere de arestare preventivă.

Cercetările sunt continuate de polițiștii constănțeni sub coordonarea unui procuror criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța.