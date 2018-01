Barbat din Caras-Severin, acuzat ca si-a ucis copiii imediat dupa nastere Un barbat din Caras-Severin a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, el fiind acuzat ca a ucis doi copii pe care sotia sa i-a nascut in anii 2002 si 2015, trupurile bebelusilor fiind ingropate in acelasi loc, sub o stanca aflata la circa 200 metri de casa.

Sursa foto: pixabay.com Social Potrivit unui comunicat al Parchetului General, Pavel Radulescu este acuzat de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Caras-Severin de savarsirea a doua infractiuni de omor.

Tribunalul Caras-Severin a emis sambata un mandat de arestare... citeste mai mult

azi, 00:19 in Social, Vizualizari: 38 , Sursa: 9am in