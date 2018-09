Un barbat din Campia Turzii a murit pentru ca ambulanta care l-a preluat nu avea defibrilatorFoto: Arhiva Ziare.com

Un barbat de 46 de ani din Campia Turzii a suferit un stop cardiac in timpul unei sesiuni de culturism si a murit la spitalul din Campia Turzii, pentru ca ambulanta care l-a preluat nu avea in dotare un defibrilator.

Mai multe decat atat, nici macar in spitalul la care a fost transportat nu exista un defibrilator.

Barbatul s-a dus la sala, luni seara, pentru a-si face obisnuitele exercitii de forta, scrie... citeste mai mult