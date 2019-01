Barbat din Al. Vlahuta, injunghiat de propriul frate!

GRAV… In urma cu putin timp, Ambulanta a intervenit in cazul unui barbat de 45 de ani, din comuna Alexandru Vlahuta, aflat intr-o stare foarte grava, ca urmare a unei agresiuni la care a fost supus. Se pare ca cel care l-a atacat cu un cutit a fost chiar fratele sau, cu care victima a avut un conflict. “Persoana ranita este transportatata in aceste momente la Spitalul din Barlad, se afla in coma posttraumatica, rezultata prin agresiune. Din ce am inteles este vorba despre un conflict intrafamilial. Pacientul a fost intubat si este transportat la Spital”, au precizat reprezentatii Serviciului Judetean de Ambulanta Vaslui. Politia urmeaza sa stabileasca ce s-a intamplat in acest... citeste mai mult

