Barbat de 47 de ani, retinut dupa ce si-a omorat sotia si si-a obligat fiul sa o ingroape Un barbat in varsta de 47 de ani, din Scobinti, a fost retinut pentru 24 de ore, dupa ce si-a omorat sotia in varsta de 33 de ani si si-a obligat baiatul de 15 ani sa o ingroape in apropiere de casa.

Sursa foto: pixabay.com Social Surse din randul anchetatorilor sustin ca au descoperit cadavrul pe 1 ianuarie 2018, dupa ce fiul celor doi soti, un baiat de 15 ani, a marturisit unui prieten in noaptea de Revelion ca a fost obligat si amenintat de tata sa isi ingroape mama, dupa ce acesta a ucis-o in a doua zi de Craciun. Ulterior, prietenul a sesizat cazul Politiei,... citeste mai mult

