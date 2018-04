Un bărbat de 36 de ani din Cluj-Napoca, este cercetat de poliţiştii clujeni sub aspectul comiterii infracţiunii de corupere sexuală a minorilor.Un bărbat de 36 de ani din Cluj-Napoca, este cercetat de poliţiştii clujeni sub aspectul comiterii infracţiunii de corupere sexuală a minorilor.

În legătură cu informaţiile vehiculate în spaţiul public, referitoare la faptul că un bărbat ar fi acostat eleve din cadrul unei şcoli gimnaziale dintr-un cartier clujean, facem următoarele precizări:

La data de 24 aprilie a.c., la nivelul Poliţiei municipiului Cluj-Napoca, a fost înregistrat un dosar penal sub aspectul săvârşirii... citeste mai mult

