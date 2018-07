Un barbat in varsta de 35 de ani a fost impuscat in plina strada. Din primele informatii se pare ca a fost impuscat cu o arma de vanatoare, scrie Adevarul de Oradea. Barbatul impuscat are 35 de ani si este din Oradea. El avea leziuni multiple in zona...

Buna ziua Iasi, 28 Februarie 2012