Barbat, atacat de doi tineri cu o substanta periculoasa, posibil acid sulfuric, in momentul in care a deschis usa apartamentului Un barbat in varsta de 61 de ani a fost atacat de doi tineri cu o substanta periculoasa, posibil acid sulfuric. El a fost transportat in stare grava la spital.

azi, 00:22 in Social