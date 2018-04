Barbat, arestat pentru ca si-a ucis mama si si-a injunghiat tatal. Parintii incercau sa il consoleze dupa o dezamagire in dragoste Yihong Peng, un barbat in varsta de 30 de ani, a fost arestat dupa ce si-a ucis mama si si-a injunghiat tatal. Cei doi incercau sa il consoleze pentru ca fiul lor suferise o dezamagire in dragoste si trecuse recent printr-o despartire. Mai multe despre parinti, dragoste, barbat, dezamagire Foto: Facebook/ Yihong Peng LifeStar citeste mai mult

azi, 00:25 in Life, Vizualizari: 26 , Sursa: 9am in