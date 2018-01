Un bărbat din Coreea de Sud a fost arestat, fiind suspectat de crimă, după ce soţia şi a fiul său au fost găsiţi decedaţi la hotelul de lux Ritz-Carlton, din Hong Kong, duminică dimineaţa, scrie The Guardian.

Poliţia a ajuns la hotel după ce a primit un apel, duminică dimineaţa, referitor la o femeie şi un bărbat, amândoi în vârstă de 42 de ani, care se ceartă.

Femeia şi băiatul, în vârstă de şase ani, au fost găsiţi decedaţi, în timp ce bărbatul a fost arestat sub suspiciunea de crimă şi dus la spital, potrivit declaraţiilor făcute de poliţie.

Se crede că suspectul, care părea inconştinet, a consumat alcool. Acesta avea răni minore la mâini şi pe faţă, potrivit declaraţiilor comandantului C citeste mai mult

acum 18 min. in Externe, Vizualizari: 20 , Sursa: Jurnalul National in