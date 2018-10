Un bărbat de 39 de ani din comuna Bogdănești a fost reținut 24 de ore în spatele gratiilor și este cercetat în continuare sub control judiciar, după ce a intrat fără permisiune în curtea unei femei din localitate și a lovit-o.

Incidentul s-a petrecut în urmă cu o săptămână, când, fiind sub influența băuturilor alcoolice, Florinel C. a pătruns în curtea locuinței unei femei de 41 de ani din Bogdănești, fără a avea consimțământul acesteia, după care a lovit-o. În urma unei plângeri formulate de femeie, polițiștii Postului de Poliție... citeste mai mult