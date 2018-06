Sâmbăta trecută, au demarat barajele în urma cărora vom cunoaşte campioanele judeţene care vor promova în Liga a III-a. Pe primele patru le ştim deja, fiindcă adversarele lor nu au îndeplinit condiţiile de participare la baraj. Astfel, ACS Unu Fotbal Club Gloria, redenumită din ACS Dumitra (Bistriţa-Năsăud), FC U Craiova 1948 SA (Dolj), CS Ocna Mureş (Alba) şi ACSM Ceahlăul Piatra Neamţ (Neamţ) au ajuns în Liga a III-a după ce au câştigat la „masa verde” jocurile cu AS Energia Negreşti Oaş (Satu Mare), AS Gloria 2015 Corneşti (Dâmboviţa), AS Unirea Cristuru Secuiesc (Harghita), respectiv AS Victoria Leţcani (Iaşi).

